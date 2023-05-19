Как часто нужно менять воду, чтобы продлить свежесть букета

Каждой девушке хочется, чтобы цветы оставались живыми и красивыми как можно дольше. UAportal подготовил список практических советов, которые помогут с легкостью ухаживать за свежим букетом цветов.

Выберите правильную вазу для ваших цветов

При выборе вазы важно учитывать тип и размер цветов, которые вы хотите выставить. Слишком маленькая или слишком большая ваза может привести к тому, что ваша композиция будет выглядеть неуклюжей и несбалансированной. Кроме того, для разных цветов требуются разные типы ваз. Например, длинностебельные цветы, такие как розы, следует ставить в высокие вазы, а короткостебельные цветы, такие как тюльпаны, лучше ставить в низкие вазы.

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Регулярно меняйте воду

В грязной воде быстро размножаются бактерии, что может привести к увяданию и гибели ваших цветов. Чтобы букет выглядел свежим и красивым, меняйте воду каждые два-три дня и добавляйте в воду цветочный экстракт, чтобы продлить жизнь букета.

Обрезайте стебли под углом

Если срезать стебли цветов под углом, они будут легче впитывать воду, что поможет им дольше оставаться свежими и зелеными. Используйте острые ножницы или нож, чтобы срезать стебли под углом 45 градусов, что увеличит площадь поверхности для впитывания воды.

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