Как использовать лимонную кислоту для растений: три способа

Улучшить качество почвы и повысить урожайность в огороде можно с помощью обычного кухонного ингредиента – лимонной кислоты. Хотя она чаще всего используется в кулинарии, мало кто знает о ее пользе для растений и садоводства.

UAportal расскажет, как эффективно использовать лимонную кислоту на огороде и какие растения могут извлечь пользу из ее применения.

Универсальность лимонной кислоты для ухода за растениями

Лимонная кислота является универсальным помощником по уходу за растениями, служа для различных целей – от обработки почвы до полива. Применение лимонной кислоты посредством спрея помогает укрепить иммунитет побегов растений, способствуя общему укреплению и здоровью.

В огороде лимонную кислоту можно использовать как ценную добавку для перца, огурцов, томатов, чеснока и других растений. Нужно приготовить простой раствор, для которого вам нужны:

1 столовая ложка лимонной кислоты

10 литров воды

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Разведите лимонную кислоту в воде и поливайте растения. Наливайте примерно литр раствора под каждый куст. Повторите десять дней спустя. Использование разбавленной лимонной кислоты для перца способствует оптимальному росту, что приводит к обильному урожаю.

Аналогичным образом лимонную кислоту можно использовать для выращивания чеснока. Регулярная подкормка грядок раствором с лимоном даст отличные результаты.

Лимонная кислота для комнатных растений и клумб

Выращивание ярких и красивых цветов требует внимания к почве, в которой они растут. Приготовьте раствор для полива из:

1 чайной ложки лимонной кислоты

5 литров воды

Поливайте этим раствором клумбы и комнатные растения.

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