Як використати лимонну кислоту для рослин: три способи

Покращити якість ґрунту та підвищити врожайність на городі можна за допомогою звичайного кухонного інгредієнта – лимонної кислоти. Хоча вона найчастіше використовується в кулінарії, мало хто знає про її користь для рослин і садівництва.

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UAportal розповість як ефективно використовувати лимонну кислоту на городі та які рослини можуть отримати користь від її застосування.

Універсальність лимонної кислоти для догляду за рослинами

Лимонна кислота є універсальним помічником у догляді за рослинами, слугуючи для різних цілей – від обробки ґрунту до поливу. Застосування лимонної кислоти у вигляді спрею допомагає зміцнити імунітет пагонів рослин, сприяючи загальному зміцненню та здоров'ю.

На городі лимонну кислоту можна використовувати як цінну добавку для перцю, огірків, томатів, часнику та інших рослин. Потрібно приготувати простий розчин для якого вам потрібні:

1 столова ложка лимонної кислоти

10 літрів води

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Розведіть лимонну кислоту у воді і поливайте рослини. Наливайте приблизно літр розчину під кожен кущ. Повторіть через десять днів. Використання розведеної лимонної кислоти для перцю сприяє оптимальному росту, що призводить до щедрого врожаю.

Аналогічним чином лимонну кислоту можна використовувати для вирощування часнику. Регулярне підживлення грядок розчином з лимоном дасть чудові результати.

Лимонна кислота для кімнатних рослин і клумб

Вирощування яскравих і красивих квітів вимагає уваги до ґрунту, в якому вони ростуть. Приготуйте розчин для поливу з:

1 чайної ложки лимонної кислоти

5 літрів води

Поливайте цим розчином клумби та кімнатні рослини.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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