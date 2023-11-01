Как избавиться от плесени в доме: поможет уксус и масло чайного дерева

UAportal расскажет об эффективных и натуральных средствах, которые помогут бороться с плесенью для поддержания чистоты в вашем доме. Попрощайтесь с плесенью с помощью простых народных рецептов, которыми легко пользоваться.

Уксус и сода

Смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе и распылите раствор на пораженные участки. Через несколько минут нанесите пасту из пищевой соды и воды с помощью губки или щетки. Дайте ей высохнуть, прежде чем счистить и промыть участок водой.

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Масло чайного дерева

Смешайте масло чайного дерева с водой в пульверизаторе и распылите раствор непосредственно на заплесневелые поверхности. Оставьте на несколько часов или на ночь, а затем отскребите плесень и остатки. Принимайте меры предосторожности, обеспечив надлежащую вентиляцию и надев перчатки.

Перекись водорода

Наполните пульверизатор 3% раствором перекиси водорода и распылите его на заплесневелые поверхности. Оставьте на 10-15 минут перед тем, как приступать к чистке щеткой или губкой. Тщательно промойте поверхность водой, чтобы удалить остатки плесени и перекиси водорода.

Экстракт семян грейпфрута

Смешайте 20 капель экстракта семян грейпфрута с двумя стаканами воды в пульверизаторе. Хорошо взболтайте и распылите раствор на заплесневевшие участки. Через несколько минут потрите поверхность щеткой или губкой. Тщательно промойте водой, чтобы обеспечить полное удаление плесени и остатков средства.

Напомним, вокруг окон часто накапливается конденсат, что может привести к появлению пятен плесени. Важно вовремя принять необходимые меры, поскольку плесень может спровоцировать проблемы с дыханием.

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