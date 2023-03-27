Как избавиться от тараканов раз и навсегда
Тараканы – одни из самых распространенных домашних вредителей, от которых бывает трудно избавиться. UAportal подготовил список советов, которые помогут эффективно справиться с этой проблемой с минимальными усилиями и затратами!
Совет 1
Используйте натуральные природные репелленты
Некоторые натуральные вещества, такие как лавровые листья, огуречная кожура, зубчики чеснока, лимонный сок, порошок борной кислоты могут быть использованы в качестве органических репеллентов против тараканов. Их необходимо стратегически разложить по дому в местах, где жуки могут прятаться или часто перемещаться, например, возле кухонных приборов или стоков раковины.
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Совет 2
Используйте ловушки и специальные приманки
Ловушки для тараканов – отличный способ поймать и уничтожить насекомых в доме. Установите ловушки в местах вероятного скопления тараканов, например, в темных углах, под мебелью или за бытовой техникой.
Совет 3
Загерметизируйте потенциальные места проникновения
Тараканы могут проникнуть в дом через мельчайшие трещины и щели. Важно осмотреть жилище на предмет потенциальных мест проникновения и заделать их шпаклевкой или другими материалами. Это поможет предотвратить заражение в будущем.
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