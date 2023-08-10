Как легко поддерживать раковину в чистоте: пять эффективных советов

UAportal подготовил статью о том, как почистить раковину в домашних условиях. С помощью этих советов ваш умывальник начнет блестеть.

Регулярная уборка

Чтобы раковина всегда выглядела свежей и чистой, важно наладить регулярную уборку. Начните с уборки посуды и мусора из раковины и промойте теплой водой. Затем нанесите мягкое мыло для посуды или специализированное чистящее средство и протрите поверхность неабразивной губкой или тряпкой.

Уделите внимание углам и краям, где чаще всего скапливается грязь и жир. Тщательно промойте раковину водой и протрите ее досуха чистым полотенцем, чтобы предотвратить появление пятен от воды.

Удаление пятен

Со временем на мойках могут появляться стойкие пятна, которые трудно удалить. Чтобы справиться с этими пятнами, можно приготовить пасту из пищевой соды и воды. Нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на несколько минут. Затем осторожно потрите пятна мягкой щеткой или губкой. Для более стойких пятен можно использовать смесь из равных частей уксуса и воды. После очищения раковину следует тщательно промыть и высушить, чтобы ее поверхность была чистой.

Как устранить неприятные запахи

Запах из раковины может быть неприятным. Чтобы устранить его, начните с того, что высыпьте чашку пищевой соды в канализацию. Затем добавьте чашку белого уксуса. Смесь создаст шипучую реакцию, которая поможет расщепить любые остатки, вызывающие неприятный запах. Оставьте на несколько минут, затем промойте канализацию горячей водой.

Для свежего аромата можно добавить несколько капель эфирного масла к пищевой соде перед тем, как высыпать его в канализацию.

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Как предотвратить засор

Засорение раковины может вызвать много хлопот. Чтобы предотвратить засор, важно не сливать в канализацию жир, растительное масло или кофейную гущу. Чтобы предотвратить попадание частиц пищи и волос в канализацию, можно использовать сетчатый фильтр для раковины, который улавливает их.

Ситечко для раковины следует регулярно чистить, чтобы поддерживать его эффективность. Кроме того, раз в месяц в канализацию можно выливать кипяток, чтобы растворить любые отложения и сохранить трубы чистыми.

Сохранение блеска

Чтобы сохранить блеск раковины, важно избегать использования абразивных очистных средств или щеток, которые могут поцарапать поверхность. Выбирайте мягкие моющие средства и мягкие тряпки. После очищения мойку можно протереть несколькими каплями минерального или оливкового масла, чтобы усилить блеск. Это не только придаст блеск, но и поможет защитить мойку от пятен от воды.

Напомним, мы рассказывали, как быстро удалить засор из забитой раковины.

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