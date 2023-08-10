Як легко підтримувати раковину в чистоті: п'ять ефективних порад

UAportal підготував статтю про те, як почистити раковину в домашніх умовах. За допомогою цих порад ваш умивальник почне блищати.

Регулярне прибирання

Щоб раковина завжди виглядала свіжою і чистою, важливо налагодити регулярне прибирання. Почніть з прибирання посуду та сміття з раковини і промийте її теплою водою. Потім нанесіть м'яке мило для посуду або спеціалізований засіб для чищення раковин і протріть поверхню неабразивною губкою або ганчіркою.

Приділіть увагу кутам і краям, де найчастіше накопичується бруд і жир. Ретельно промийте раковину водою і витріть її насухо чистим рушником, щоб запобігти появі плям від води.

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Видалення плям

З часом на мийках можуть з'являтися стійкі плями, які важко видалити. Щоб впоратися з цими плямами, можна приготувати пасту з харчової соди та води. Нанесіть пасту на забруднені ділянки і залиште на кілька хвилин. Потім обережно потріть плями м'якою щіткою або губкою. Для більш стійких плям можна використовувати суміш з рівних частин оцту і води. Після очищення раковину слід ретельно промити і висушити, щоб її поверхня була чистою.

Як усунути неприємні запахи

Запах з раковини може бути неприємним. Щоб усунути його, почніть з того, що висипте чашку харчової соди в каналізацію. Потім додайте чашку білого оцту. Суміш створить шипучу реакцію, яка допоможе розщепити будь-які залишки, що спричиняють неприємний запах. Залиште на кілька хвилин, а потім промийте каналізацію гарячою водою.

Для свіжого аромату можна також додати кілька крапель ефірної олії до харчової соди перед тим, як висипати її в каналізацію.

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Як запобігти засміченню

Засмічення раковини може спричинити багато клопоту. Щоб запобігти засміченню, важливо не зливати в каналізацію жир, олію або кавову гущу. Щоб запобігти потраплянню частинок їжі та волосся в каналізацію, можна використовувати сітчастий фільтр для раковини, який уловлює їх.

Ситечко для раковини слід регулярно чистити, щоб підтримувати його ефективність. Крім того, раз на місяць в каналізацію можна виливати окріп, щоб розчинити будь-які відкладення і зберегти труби чистими.

Збереження блиску

Щоб зберегти блиск раковини, важливо уникати використання абразивних очисних засобів або щіток, які можуть подряпати поверхню. Натомість обирайте м'які миючі засоби та м'які ганчірки. Після очищення мийку можна протерти кількома краплями мінеральної або оливкової олії, щоб посилити блиск. Це не тільки додасть блиску, але й допоможе захистити мийку від плям від води.

Нагадаємо, ми розповідали, як швидко видалити засмічення із забитої раковини.

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