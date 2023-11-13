Как можно хранить откупоренное вино: простые правила

UAportal подготовил советы и методы хранения откупоренного вина. Мы рассмотрим практические способы, которые помогут сохранить качество и вкус вина даже после того, как его откупорили.

Хранение в прохладе

Вино следует хранить в прохладном месте, чтобы сохранить его свежесть. Жара может отрицательно повлиять на вкус и качество вина. Чтобы сохранить открытую бутылку вина свежей, следует положить ее в холодильник. Это поможет продлить срок его хранения и гарантирует, что им можно будет наслаждаться им еще несколько дней.

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Консерватор для вина

Еще одним эффективным методом хранения откупоренного вина есть использование специальных устройств для его хранения. Эти устройства предназначены для удаления избытка кислорода из бутылки, который может привести к окислению вина и потере его вкусовых качеств. Устранив кислород, можно сохранить качество вина и продлить срок его хранения.

Хранение в виде льда

Если нет доступа к холодильнику или достаточному месту в холодильнике, креативным решением будет переделать вино в кубики льда. Разлейте остатки вина в формы для льда, затем заморозьте их.

Эти кубики можно использовать в рецептах, предполагающих наличие вина, или добавлять в бокал вина, чтобы охладить его, не разбавляя вкус. Это практический способ избежать траты вина и одновременно наслаждаться его вкусом в разных формах.

Напомним, мы рассказали, как выбрать качественное вино на вечер.

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