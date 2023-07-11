Как можно нестандартно использовать растительное масло в быту: пять интересных лайфхаков

Мало кто знает, что растительное масло можно использовать в нестандартных способах, чтобы решить разные повседневные задачи. UAportal поделился пятью лайфхаками с этим кухонным продуктом, о которых должна знать любая хозяйка.

Удаление липкого налета

Растительное масло может эффективно удалить липкие остатки от этикеток, наклеек или скотча. Нанесите маленькое количество растительного масла на липкий участок. Оставьте на несколько минут, затем осторожно сотрите ее тряпкой. Масло поможет растворить клей, что облегчит его удаление, не повредив поверхность.

Полировка нержавеющей стали

Поверните блеск вашим приборам и посуде из нержавеющей стали с помощью растительного масла. Нанесите небольшое количество масла на мягкую ткань и потрите ею необходимую поверхность круговыми движениями. Это удалит отпечатки пальцев, пятна и легкие царапины, оставив хороший блеск без разводов.

Восстановление деревянной мебели

Растительное масло можно использовать в качестве натурального кондиционера для деревянной мебели, чтобы подчеркнуть их природную красоту и вернуть им блеск. Смешайте равные части растительного масла и уксуса, затем нанесите смесь на тряпку. Аккуратно протрите деревянную поверхность, чтобы увлажнить ее. Этот простой трюк поможет как можно дольше сохранить привлекательность вашей мебели.

Смазка кухонных инструментов

Смазывайте кухонные инструменты маслом, чтобы они работали бесперебойно. Нанесите несколько капель масла на петли, открывалки, ножницы или другие подвижные части, которые могут скрипеть или быть жесткими. Она будет действовать как смазка, уменьшая трение и обеспечивая при этом бесперебойную работу.

Расстегивание застежки-молнии

Нанесите небольшое количество масла вдоль зубцов застежки как с лицевой, так и с обратной стороны. Осторожно двигайте молнией вверх и вниз, чтобы распределить раствор и освободить застрявшие или заклинившие части. Смазочные свойства масла помогут обеспечить плавное скольжение.

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