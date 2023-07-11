Як можна нестандартно використати рослинну олію в побуті: п'ять цікавих лайфхаків

Мало хто знає, що рослинну олію можна використовувати нестандартними способами, аби вирішити різні повсякденні завдання. UAportal поділився п’ятьма лайфхаками з цим кухонним продуктом, про які повинна знати кожна господиня.

Видалення липкого нальоту

Рослинна олія може ефективно видалити липкі залишки від етикеток, наклейок або скотчу. Нанесіть невелику кількість рослинної олії на липку ділянку. Залиште на кілька хвилин, а потім обережно зітріть її ганчіркою. Олія допоможе розчинити клей, що полегшить його видалення, не пошкодивши поверхню.

Полірування нержавіючої сталі

Поверніть блиск вашим приладам та посуду з нержавіючої сталі за допомогою рослинної олії. Нанесіть невелику кількість олії на м'яку тканину та круговими рухами потріть нею необхідну поверхню. Це видалить відбитки пальців, плями та легкі подряпини, при цьому залишивши гарний блиск без розводів.

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Відновлення дерев'яних меблів

Рослинну олію можна використати як натуральний кондиціонер для дерев'яних меблів, щоб підкреслити їхню природну красу та повернути їм блиск. Змішайте рівні частини рослинної олії та оцту, а потім нанесіть суміш на ганчірку. Акуратно протріть нею дерев'яну поверхню, щоб зволожити її. Цей простий трюк допоможе якнайдовше зберегти привабливість ваших меблів.

Змащення кухонних інструментів

Змащуйте кухонні інструменти рослинною олією, щоб вони працювали безперебійно. Нанесіть кілька крапель олії на петлі, відкривачки, ножиці або будь-які інші рухомі частини, які можуть скрипіти або бути жорсткими. Вона діятиме як мастило, зменшуючи тертя та забезпечуючи при цьому безперебійну роботу.

Розстібання застібки-блискавки

Нанесіть невелику кількість олії вздовж зубців застібки, як з лицьового, так і зі зворотного боку. Обережно рухайте блискавкою вгору та вниз, щоб розподілити розчин та звільнити частини, які застрягли або заклинили. Мастильні властивості оливи допоможуть забезпечать плавне ковзання.

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