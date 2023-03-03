Как очистить гранат от кожуры и не заляпать все соком

Когда дело доходит до очистки граната от кожуры многие представляют себе сложный процесс. UAportal подготовил советы, как очистить гранат от кожуры и не забрызгать все красным едким соком.

Совет 1

С помощью ножа срежьте верхушку граната. Это облегчит доступ к отдельным семенам.

Совет 2

Зачерпните семена из граната ложкой. Этот способ удобен и не вызывает беспорядка.

Совет 3

Поместите гранат в миску с водой и очистите его от кожицы. Это поможет соку не испачкать руки.

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Совет 4

Разрежьте гранат на четвертинки и снимите с них кожуру. Этот способ отлично подходит для крупных гранатов.

Совет 5

Используйте нож для чистки цитрусовых, чтобы снять кожуру с граната. Этот способ быстрый и эффективный.

Напомним, ранее стало известно, почему перед интимной близостью не стоит наедаться цитрусовых.

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