Як очистити гранат від шкірки і не заляпати все соком
Коли справа доходить до очищення граната від шкірки багато хто уявляє собі складний процес. UAportal підготував поради, як очистити гранат від шкірки і не забризкати все червоним їдким соком.
Порада 1
За допомогою ножа зріжте верхівку гранату. Це полегшить доступ до окремого насіння.
Порада 2
Зачерпніть насіння із граната ложкою. Цей спосіб зручний і не викликає безладдя.
Порада 3
Помістіть гранат у миску з водою та очистіть його від шкірки. Це допоможе соку не забруднити руки.
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Порада 4
Розріжте гранат на четвертинки та зніміть з них шкірку. Цей спосіб чудово підходить для великих гранатів.
Порада 5
Використовуйте ніж для чищення цитрусових, щоб зняти шкірку з гранату. Цей спосіб швидкий та ефективний.
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