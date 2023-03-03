Как очистить гранат от кожуры и не заляпать все соком
Когда дело доходит до очистки граната от кожуры многие представляют себе сложный процесс. UAportal подготовил советы, как очистить гранат от кожуры и не забрызгать все красным едким соком.
Совет 1
С помощью ножа срежьте верхушку граната. Это облегчит доступ к отдельным семенам.
Совет 2
Зачерпните семена из граната ложкой. Этот способ удобен и не вызывает беспорядка.
Совет 3
Поместите гранат в миску с водой и очистите его от кожицы. Это поможет соку не испачкать руки.
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Совет 4
Разрежьте гранат на четвертинки и снимите с них кожуру. Этот способ отлично подходит для крупных гранатов.
Совет 5
Используйте нож для чистки цитрусовых, чтобы снять кожуру с граната. Этот способ быстрый и эффективный.
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