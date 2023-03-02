Как очистить микроволновую печь с помощью уксуса и лимона

Микроволновая печь в процессе использования непременно начинает загрязняться, а отмыть устройство может быть достаточно сложной задачей. Впрочем, это очень важно для поддержания чистоты и гигиены на кухне.

С помощью нескольких простых ингредиентов можно быстро получить сверкающую чистотой микроволновую печь. UAportal подготовил советы по очистке микроволновой печи с помощью уксуса и лимона.

Шаг 1: Соберите все необходимое

Вам понадобится следующее:

1 чашка воды;

1 чашка уксуса;

1 лимон;

большая миска;

чистящая салфетка или губка;

посуда, пригодная для микроволновой печи.

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Шаг 2: Приготовьте чистящий раствор

Налейте воду, уксус и сок одного лимона в большую миску. Перемешайте смесь, чтобы соединить ингредиенты. Сочетание лимона и уксуса создает мощный чистящий раствор, который удаляет жир, грязь и остатки жесткой пищи.

Шаг 3: Нагрейте раствор

Поставьте миску с чистящим раствором в микроволновую печь и нагревайте в течение 5 минут или пока смесь не закипит. Пар от кипящего раствора разрыхлит остатки пищи и грязь внутри микроволновой печи, что облегчит ее очистку.

Шаг 4: Протрите внутреннюю поверхность

Используя тряпку или губку, протрите внутреннюю поверхность микроволновой печи. Начните сверху и двигайтесь вниз, очищая все стороны, включая дверцу. Тряпка или губка должна легко оттирать грязь и остатки пищи.

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Шаг 5: Очистите внешнюю поверхность

Протрите внешнюю поверхность микроволновой печи той же тряпкой или губкой. Уделите особое внимание панели управления, кнопкам и любым другим местам, на которых мог скопиться жир или грязь.

Шаг 6: Промойте и высушите

Промойте тряпку или губку водой и еще раз протрите ею внутреннюю и внешнюю поверхность микроволновой печи. Этот шаг гарантирует, что следов уксуса или лимона не останется. Наконец, вытрите насухо внутреннюю и внешнюю поверхность микроволновой печи чистой тканью.

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