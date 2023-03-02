Як очистити мікрохвильову піч за допомогою оцту та лимона

Мікрохвильова піч у процесі використання неодмінно починає забруднюватися, а відмити пристрій може бути складним завданням. Втім, це дуже важливо для підтримки чистоти та гігієни на кухні.

За допомогою кількох простих інгредієнтів можна швидко отримати блискучу чистотою мікрохвильову піч. UAportal підготував поради щодо очищення мікрохвильової печі за допомогою оцту та лимона.

Крок 1: Зберіть все потрібне

Вам знадобиться таке:

1 чашка води;

1 чашка оцту;

1 лимон;

велика миска;

очищаюча серветка чи губка;

посуд, придатний для мікрохвильової печі.

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Крок 2: Приготуйте розчин, що чистить

Налийте воду, оцет та сік одного лимона у велику миску. Перемішайте суміш, щоб поєднати інгредієнти. Поєднання лимона і оцту створює потужний розчин, що чистить, який видаляє жир, бруд і залишки жорсткої їжі.

Крок 3: Нагрійте розчин

Поставте миску з розчином для чищення в мікрохвильову піч і нагрівайте протягом 5 хвилин або поки суміш не закипить. Пара від киплячого розчину розпушить залишки їжі та бруд усередині мікрохвильової печі, що полегшить її очищення.

Крок 4: Протріть внутрішню поверхню

Використовуючи ганчірку або губку, протріть внутрішню поверхню мікрохвильової печі. Почніть зверху і рухайтеся вниз, очищаючи всі сторони, включаючи дверцята. Ганчірка або губка повинна легко відтирати бруд і залишки їжі.

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Крок 5: Очистіть зовнішню поверхню

Протріть зовнішню поверхню мікрохвильової печі тією ж ганчіркою або губкою. Приділіть особливу увагу панелі керування, кнопкам та будь-яким іншим місцям, на яких міг накопичитися жир або бруд.

Крок 6: Промийте та висушіть

Промийте ганчірку або губку водою і ще раз протріть нею внутрішню та зовнішню поверхню мікрохвильової печі. Цей крок гарантує, що слідів оцту чи лимона не залишиться. Нарешті, витріть насухо внутрішню та зовнішню поверхню мікрохвильової печі чистою тканиною.

Раніше UAportal розповів про 7 секретних функцій використання мікрохвильової печі. Ви будете вражені тим, що здатний цей прилад.

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