Как определить качества куриного мяса: простые методы

UAportal подготовил список советов, которые помогут определить, является ли покупаемое куриное мясо свежим и качественным. Это бывает сложно сделать неопытным покупателям.

Обратите внимание на цвет

Первый шаг в определении качества куриного мяса – посмотреть на цвет. Свежее куриное мясо должно быть розового цвета, и оно должен быть равномерным по всей поверхности.

Если куриное мясо имеет сероватый или желтоватый оттенок, скорее всего, оно не свежее. Кроме того, если вы заметили на мясе какие-либо изменения цвета или пятна, это может быть признаком размножения бактерий, и от такого мяса следует воздержаться.

Читайте также: Как правильно хранить крупу и муку, чтобы не завелись насекомые

Проверьте текстуру

Текстура куриного мяса также может дать вам представление о его качестве. Свежее куриное мясо должно быть твердым на ощупь и не должно быть слизистым или липким. Если мясо мягкое и кашеобразное, это может быть признаком порчи.

Понюхайте мясо

Еще один способ определить качество куриного мяса – понюхать его. Свежее куриное мясо должно иметь мягкий, слегка сладковатый запах. Если оно имеет кислый или резкий запах, это может быть признаком испорченного мяса.

Напомним, ранее мы писали о 7 крупах, которые не нужно промывать перед приготовлением.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!