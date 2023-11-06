Как отбелить зубы дома натуральными методами: улыбка будет сиять

UAportal рассказывает о простых, но мощных домашних средствах для достижения белоснежной улыбки. Эти естественные способы отбеливания зубов посодействуют вам отбелить зубы, не выходя из дома.

Использование пищевой соды для отбеливания зубов

Смешав пищевую соду с водой, можно приготовить пасту, которой следует осторожно чистить зубы в течение примерно двух минут. Однако важно отметить, что чрезмерное использование соды может привести к эрозии эмали, поэтому рекомендуется ограничить процедуру до одного-двух раз в неделю.

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Техника масляного полоскания для отбеливания зубов

Техника заключается в полоскании полости рта маслом, например, кокосовым или кунжутным, в течение 15-20 минут. Эта практика помогает устранить бактерии и зубной налет, которые могут привести к изменению цвета зубов.

После процедуры важно тщательно прополоскать рот водой и почистить зубы, как обычно. Регулярное включение масляного полоскания в ежедневный уход за полостью рта может привести к улучшению цвета улыбки.

Избегайте продуктов и напитков, вызывающих появление налета

Известно, что кофе, чай и красное вино оставляют темные пигменты на зубной эмали, что со временем приводит к его обесцвечиванию. Кроме того, кислые фрукты, такие как ягоды, могут ослаблять эмаль, делая зубы более уязвимыми к окрашиванию. Чтобы предотвратить это, рекомендуется чистить зубы или полоскать рот водой после употребления этих продуктов и напитков.

Напомним, современная стоматология может совершить настоящую голливудскую улыбку. Мы собрали для вас полезную информацию по отбеливанию зубов, преимущества и недостатки этой процедуры.

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