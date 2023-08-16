Как оживить поврежденные волосы: советы от профессионала
UAportal собрал эффективные методики, рекомендованные профессионалами для восстановления поврежденных волос. Независимо от того, подвергались ли волосы чрезмерной термической укладке, химической обработке или воздействию окружающей среды, эти советы помогут оживить и омолодить локоны волос.
Специальный шампунь
Для восстановления поврежденных волос рекомендуется использовать мягкий шампунь и кондиционер специально разработанный для поврежденного типа. Нанесите шампунь на мокрые волосы, массирующими движениями вотрите его в кожу головы и тщательно смойте.
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Затем нанесите кондиционер, уделяя особое внимание кончикам. Перед тем как смыть кондиционер, его следует оставить на несколько минут. Это поможет питать и увлажнять волосы, способствуя их восстановлению.
Используйте защитный спрей
При восстановлении поврежденных волос рекомендуется ограничить использование термических инструментов для укладки, таких как плойки, бигуди и фены. Чрезмерный нагрев может еще больше ухудшить состояние и усложнить процесс восстановления.
При использовании инструментов для укладки следует наносить термозащитный спрей или сыворотку, чтобы минимизировать повреждения. Кроме того, следует использовать более низкие температуры и избегать длительного воздействия тепла.
Кондиционирующие процедуры
Включение масок для волос или процедур глубокого питания в ежедневный уход может помочь в восстановлении поврежденных волос. Эти процедуры обеспечивают интенсивное увлажнение и питание, помогая восстановить его здоровье и жизненную силу.
Маску или средство следует наносить на чистые влажные волосы и оставлять на рекомендуемое время. Перед укладкой следует тщательно промыть волосы.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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