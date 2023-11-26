Как подготовиться к собеседованию: эффективные советы

Подготовка к собеседованию требует тщательного планирования и практики, чтобы произвести хорошее впечатление на потенциальных работодателей. UAportal выяснил лучшие методы и подходы, которые помогут вам добиться хорошего результата на собеседовании.

Изучите компанию

Перед тем, как идти на собеседование, важно изучить компанию, в которую вы идете на собеседование. Это поможет вам ознакомиться с ее ценностями, миссией и целями.

Отработайте типовые вопросы собеседования

Подготовка к распространенным вопросам на собеседовании имеет решающее значение для того, чтобы произвести хорошее впечатление. Потренируйтесь отвечать на вопросы о своих сильных и слабых сторонах, предыдущем опыте и о том, как вы справляетесь со сложными ситуациями.

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Одевайтесь в соответствии с требованиями профессионального стиля

Первое впечатление имеет большое значение, поэтому важно одеваться на собеседование профессионально. Изучите дресс-код компании и выберите наряды, соответствующие их ожиданиям.

Подготовьте вопросы для интервьюера

В конце собеседования вам, скорее всего, дадут возможность задать вопрос. Воспользуйтесь этим временем и подготовьте продуманные вопросы, которые продемонстрируют ваш интерес к должности и компании.

Практикуйтесь во владении языком тела

Невербальное общение играет немаловажную роль во время собеседования. Упражняйте язык тела, поддерживая зрительный контакт, сидя прямо и используя соответствующие жесты.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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