Как подобрать цвета в интерьере: советы по обустройству жилища

Выбор правильных цветов интерьера для разных комнат в доме может стать непростой задачей. Бывает сложно найти баланс между созданием красивого пространства и тем, чтобы выбранные цвета дополняли друг друга. UAportal подготовил список советов, которые помогут сделать этот процесс более управляемым и менее стрессовым.

Учитывайте настроение комнаты

Настроение комнаты должно влиять на выбранные вами цвета. Если вы хотите создать спокойную и расслабляющую атмосферу, выбирайте голубые, зеленые или пастельные цвета. С другой стороны, если вы хотите создать яркое и энергичное пространство, выбирайте яркие цвета, такие как желтый, оранжевый или красный. Очень важно понять, какое настроение вы хотите создать в комнате, прежде чем выбирать цвета.

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Например, спальня – это место, где вы хотите создать спокойную и умиротворяющую атмосферу, поэтому отличным выбором будут синие или зеленые оттенки. Однако гостиная может быть местом, где вы хотите развлекать гостей и демонстрировать свою индивидуальность, поэтому яркая и смелая цветовая палитра может быть более уместной.

Используйте цветовые схемы

Использование цветовой схемы – это эффективный способ убедиться, что выбранные вами цвета дополняют друг друга. Существуют различные типы цветовых схем, включая комплементарные, аналогичные, монохроматические и триадные.

Дополнительные цвета находятся напротив друг друга на цветовом круге и создают смелый и захватывающий контраст. Аналоговые цвета находятся рядом на цветовом круге и создают гармоничное и расслабляющее ощущение.

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Монохроматические цвета используют различные оттенки одного цвета для создания тонкого и элегантного эффекта. Триадические цвета используют три цвета, равномерно расположенные на цветовом круге, для создания сбалансированного и яркого образа.

Например, если вы выбрали монохроматическую цветовую схему для своей спальни, вы можете использовать различные оттенки синего для создания спокойной и безмятежной атмосферы. Или, если вы выберете триадическую цветовую схему для гостиной, вы можете использовать синий, желтый и красный цвета для создания смелого и яркого пространства.

Учитывайте освещение

Освещение играет решающую роль в том, как цвета выглядят в комнате. Естественный свет дает наиболее яркие цвета, в то время как искусственное освещение может изменить оттенок и насыщенность цветов. При выборе цвета важно учитывать тип и количество освещения в комнате.

Например, если в комнате много естественного света, лучше выбрать цвет, который отлично смотрится при ярком освещении, например, белый или пастельный. С другой стороны, если в комнате мало естественного света, возможно, стоит использовать более теплые цвета, например, оранжевый или желтый, чтобы создать уютную и привлекательную атмосферу.

Напомним, что в этом году весной и летом из шкафов не стоит доставать некоторые вещи, которые могли быть модными в прошлом сезоне. Так считает украинская стилистка и модная блогерша Алина Михайленко.

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