Как погладить мятую одежду без утюга: полезные советы

Узнайте о практических способах утюжка одежды без использования утюга. UAportal расскажет о креативных решениях, от пара до выпрямителя для волос, которые помогут разгладить одежду и выглядеть как можно лучше.

Пар в душе

Развесьте одежду в ванной во время принятия горячего душа, чтобы использовать пар для разглаживания складок. Пара растягивает волокна ткани и удаляет легкие складки. После душа расправьте и разгладьте одежду, а затем дайте ему высохнуть на воздухе, чтобы она выглядела идеально выглаженной.

Отпариватель для одежды

Отпариватель для одежды – это еще один инструмент для глажки. Наполните его водой, дайте ему нагреться и повесьте скомканную одежду. Держите отпариватель у ткани, не касаясь ее, позволяя паре проникать внутрь. Медленно двигайте им вверх-вниз, разглаживая складки.

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Метод распылителя

Метод распылителя – это быстрый способ устранения складок на одежде. Слегка сбрызните одежду водой, встряхните и растяните ткань, затем разгладьте ее руками и дайте высохнуть.

Выпрямитель для волос

Использование выпрямителя для волос может быть разумной альтернативой, если у вас нет доступа к утюгу. Убедитесь, что выравниватель настроен на самый низкий уровень нагрева, чтобы не повредить ткань. Положите выпрямитель на чистое, ровное полотенце или ткань, чтобы использовать его как гладильную доску.

Пара из чайника

Если вы имеете дело с небольшими и легкими вещами, использование пара из кипящего чайника может творить чудеса. Повесьте вещь на вешалку и подвесьте ее над паром, производимым чайником. Это поможет разгладить одежду.

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