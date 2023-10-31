Как повысить свой успех на собеседовании: три лайфхака

Три полезных лайфхака: как повысить свой успех на собеседовании

UAportal расскажет, как повысить шансы на успех на собеседовании. Прочтите статью и узнайте больше о советах, которые помогут вам достичь желаемого результата.

Развитие коммуникативных навыков

Важно поддерживать зрительный контакт и демонстрировать уверенность с помощью языка тела. Активное слушание и вдумчивые ответы показывают внимательность к интервьюеру.

Упражняйте эти навыки, чтобы произвести положительное впечатление и эффективно продемонстрировать свои способности.

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Тщательное изучение компании

Ознакомьтесь с миссией, ценностями и последними проектами компании. Проанализируйте конкретную должность, на которую вы проходите собеседование, поймите ключевые навыки и квалификацию.

Подготовьте конкретные примеры из вашего прошлого опыта, которые отвечают целям компании. Тщательная подготовка демонстрирует подлинный интерес и способствует содержательному разговору во время собеседования.

Проведение пробного собеседования

Проведение пробных собеседований – это практичный лайфхак для улучшения навыков прохождения настоящих. Потренируйтесь с другом или наставником, моделируя реальные сценарии собеседования.

Обращайте внимание на свои ответы, язык тела и презентацию. Попросите обратную связь, чтобы понимать, как выглядите со стороны и сделайте выводы.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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