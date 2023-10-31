Як підвищити свій успіх на співбесіді: три лайфхаки

UAportal розповість як підвищити шанси на успіх на співбесіді. Прочитайте статтю та дізнайтесь більше про поради, які допоможуть вам досягти бажаного результату.

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Розвиток комунікативних навичок

Важливо підтримувати зоровий контакт і демонструвати впевненість за допомогою мови тіла. Активне слухання та вдумливі відповіді демонструють уважність до інтерв'юера.

Практикуйте ці навички, щоб справити позитивне враження та ефективно продемонструвати свої здібності.

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Ретельне вивчення компанії

Ознайомтеся з місією, цінностями та останніми проєктами компанії. Проаналізуйте конкретну посаду, на яку ви проходите співбесіду, зрозумійте ключові навички та кваліфікацію.

Підготуйте конкретні приклади з вашого минулого досвіду, які відповідають цілям компанії. Ретельна підготовка демонструє справжній інтерес і сприяє змістовній розмові під час співбесіди.

Проведення пробної співбесіди

Проведення пробних співбесід – це практичний лайфхак для покращення навичок проходження справжніх. Потренуйтеся з другом або наставником, моделюючи реальні сценарії співбесіди.

Звертайте увагу на свої відповіді, мову тіла та загальну презентацію. Попросіть про зворотній зв'язок, щоб розуміти, як виглядаєте зі сторони і зробіть висновки.

Нагадаємо, ми вже писали, як не провалити співбесіду.

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