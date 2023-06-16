Как правильно наносить декоративную штукатурку: ремонт своими руками для новичков

UAportal подготовил практические советы и рекомендации по эффективному нанесению декоративной штукатурки. Эти советы помогут добиться безупречной отделки даже новичкам.

Подготовьте поверхность

Перед нанесением декоративной штукатурки очень важно правильно подготовить поверхность. Начните с очистки стены или основания от пыли, грязи и жира. Заполните все трещины и дефекты подходящей шпатлевкой и отшлифуйте их до получения гладкой поверхности. Убедитесь, что поверхность сухая и очищена от мусора, прежде чем приступать к следующему шагу.

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Выбор подходящей штукатурки

Учитывайте такие факторы, как фактура, цвет и отделка, которых вы хотите добиться. Существуют различные виды декоративных штукатурок, включая штукатурки на основе извести, акриловые и цементные штукатурки. Изучите различные варианты и проконсультируйтесь со специалистами, чтобы определить наиболее подходящую штукатурку для вашего проекта.

Правильно смешивайте штукатурку

Следуйте инструкциям производителя и используйте рекомендуемое соотношение гипса и воды. Начните с добавления воды в чистое ведро и постепенно добавляйте штукатурку, постоянно помешивая. Перемешивайте до тех пор, пока не получите гладкую консистенцию без комков. Не смешивайте больше штукатурки, чем вы можете нанести за рекомендуемое время работы.

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Нанесите штукатурку

Начните с зачерпывания штукатурки шпателем или кельмой. Начинайте с нижней части стены и продвигайтесь вверх, нанося штукатурку гладко и равномерно. Для создания ровного слоя используйте длинные, размашистые мазки. В зависимости от желаемой фактуры, для достижения нужного эффекта можно использовать различные техники, например, мазки кельмой или губки.

Финишные штрихи

Дайте штукатурке высохнуть в течение рекомендованного производителем времени. После высыхания используйте мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы сгладить все неровные края или недостатки. Вытрите пыль и мусор, а при желании нанесите защитный герметик или лак для повышения прочности и долговечности штукатурки.

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