Як правильно наносити декоративну штукатурку: ремонт своїми руками для новачків

UAportal підготував практичні поради та рекомендації щодо ефективного нанесення декоративної штукатурки. Ці поради допоможуть домогтися бездоганного оздоблення навіть новачкам.

Підготуйте поверхню

Перед нанесенням декоративної штукатурки дуже важливо правильно підготувати поверхню. Почніть з очищення стіни або основи від пилу, бруду та жиру. Заповніть всі тріщини і дефекти відповідним шпаклівкою і відшліфуйте їх до отримання гладкої поверхні. Переконайтеся, що поверхня суха та очищена від сміття, перш ніж братися до наступного кроку.

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Вибір потрібної штукатурки

Враховуйте такі фактори, як фактура, колір та обробка, яких ви хочете досягти. Існують різні види декоративних штукатурок, включаючи штукатурки на основі вапна, акрилові та цементні штукатурки. Вивчіть різні варіанти та проконсультуйтеся зі спеціалістами, щоб визначити найбільш підходящу штукатурку для вашого проєкту.

Правильно змішуйте штукатурку

Дотримуйтесь інструкцій виробника та використовуйте рекомендоване співвідношення гіпсу та води. Почніть з додавання води до чистого відра і поступово додавайте штукатурку, постійно помішуючи. Перемішуйте доти, доки не отримаєте гладку консистенцію без грудок. Не змішуйте більше штукатурки, ніж ви можете нанести за час роботи, що рекомендується.

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Нанесіть штукатурку

Почніть із зачерпування штукатурки шпателем або кельмою. Починайте з нижньої частини стіни і просувайтеся нагору, наносячи штукатурку гладко і рівномірно. Для створення рівного шару використовуйте довгі, розгонисті мазки. Залежно від бажаної фактури для досягнення потрібного ефекту можна використовувати різні техніки, наприклад, мазки кельмою або губки.

Фінішні штрихи

Дайте штукатурці висохнути протягом рекомендованого виробником часу. Після висихання використовуйте дрібнозернистий папір наждачки, щоб згладити всі нерівні краї або недоліки. Витріть пил та сміття, а при бажанні нанесіть захисний герметик або лак для підвищення міцності та довговічності штукатурки.

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