Как правильно сажать и выращивать филодендрон: советы по уходу

Филодендроны известны как одни из самых простых в выращивании комнатных растений, что делает их идеальным выбором для новичков. Эти неприхотливые в уходе растения преуспевают в различных домашних условиях и могут выдержать долгие периоды отсутствия внимания.

Виды филодендронов

Филодендроны бывают двух основных видов: вьющиеся и прямостоячие. Вьющиеся имеют сердцевидные листья насыщенного зеленого цвета, что делает их прекрасным дополнением к любому жилищу.

Эти растения можно научить расти вокруг окон, на столбах или каскаде спускаться по бокам контейнеров. Кроме того, прямостоячие филодендроны имеют большие листья и более компактную форму роста. Хотя они растут медленнее, они могут добиться впечатляющих размеров, если им дать такую возможность.

Читайте также: Шесть натуральных продуктов, ускоряющих рост растений

Безопасность

Несмотря на свой невинный вид, важно отметить, что филодендроны токсичны как для людей, так и для животных. Чтобы обеспечить безопасность всех, желательно содержать эти растения в местах, недоступных для детей, собак и кошек.

Идеальное место для посадки

Эти комнатные растения преуспевают при косвенном освещении, которое, как правило, легко найти в большинстве домов. Поставьте их у окна, но убедитесь, что они защищены от прямых солнечных лучей.

Следует отметить, что филодендроны с пестрыми или незелеными листьями могут переносить чуть больше рассеянного света, чем имеющие сплошь зеленую окраску. Если листья начинают желтеть, это свидетельствует о том, что растение получает слишком много света.

Основные советы по уходу

Освещение

Родом филодендроны из тропических дождевых лесов, где они естественно лазают по деревьям. В домашних условиях они предпочитают рассеянный свет, похожий на полог тропического леса. Сорта с цветными листьями нуждаются в достаточно ярком свете, чтобы продемонстрировать свои яркие оттенки. Если эти растения находятся в слишком большой тени, их окрас может потускнеть.

Читайте также: Их следует выращивать дома: какие растения приносят удачу

Почва и вода

Выбирайте хорошо дренированную почву, которая не задерживает чрезмерную влагу. Филодендроны предпочитают постоянную влажность, но не любят находиться в переувлажненной почве. Хотя прямостоячие сорта более засухоустойчивы, они все же предпочитают равномерно увлажненную почву.

Удобрение

Для поддержания активного роста филодендроны полезно регулярно подкармливать удобрениями в течение весенних и летних месяцев. Это можно сделать с помощью жидких удобрений или гранул с медленным высвобождением. В остальное время года частоту подкормки сократите до одного раза в два месяца.

Горшок и пересадка

Пересаживайте его каждые два года, используя свежую почву. Длительное использование одной и той же почвы может привести к отложению осадка солей, что приведет к ожогам листьев. Чтобы вымыть накопившиеся соли, тщательно поливайте растение до тех пор, пока дренажная вода не станет прозрачной.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !