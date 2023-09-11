Як правильно садити та вирощувати філодендрон: поради по догляду

Філодендрони відомі як одні з найпростіших у вирощуванні кімнатних рослин, що робить їх ідеальним вибором для початківців. Ці невибагливі в догляді рослини процвітають у різних домашніх умовах і можуть витримати довгі періоди відсутності уваги.

Види філодендронів

Філодендрони бувають двох основних видів: в'юнкі та прямостоячі. В'юнкі мають серцеподібне листя насиченого зеленого кольору, що робить їх прекрасним доповненням до будь-якої оселі.

Ці рослини можна навчити рости навколо вікон, на стовпах або каскадом спускатися по боках контейнерів. З іншого боку, прямостоячі філодендрони мають більші листки і більш компактну форму росту. Хоча вони ростуть повільніше, вони можуть досягти вражаючих розмірів, якщо їм дати таку можливість.

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Безпека

Попри свій безневинний вигляд, важливо зазначити, що філодендрони токсичні як для людей, так і для тварин. Щоб забезпечити безпеку всіх, бажано тримати ці рослини в місцях, недоступних для дітей, собак і котів.

Ідеальне місце для посадки

Ці кімнатні рослини процвітають при непрямому освітленні, яке, як правило, легко знайти в більшості будинків. Поставте їх біля вікна, але переконайтеся, що вони захищені від прямих сонячних променів.

Варто зазначити, що філодендрони зі строкатим або незеленим листям можуть переносити трохи більше розсіяного світла, ніж ті, що мають суцільно зелене забарвлення. Якщо листя починає жовтіти, це свідчить про те, що рослина отримує занадто багато світла.

Основні поради по догляду

Освітлення

Родом філодендрони з тропічних дощових лісів, де вони природно лазять по деревах. У домашніх умовах вони віддають перевагу розсіяному світлу, схожому на полог тропічного лісу. Сорти з кольоровим листям потребують достатньо яскравого світла, щоб продемонструвати свої яскраві відтінки. Якщо ці рослини перебувають у надто великій тіні, їхнє забарвлення може потьмяніти.

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Ґрунт і вода

Вибирайте добре дренований ґрунт, який не затримує надмірну вологу. Філодендрони віддають перевагу постійній вологості, але не люблять перебувати в перезволоженому ґрунті. Хоча прямостоячі сорти більш посухостійкі, вони все ж надають перевагу рівномірно зволоженому ґрунту.

Добриво

Для підтримки активного росту філодендрони корисно регулярно підживлювати добривами протягом весняних і літніх місяців. Це можна зробити за допомогою рідких добрив або гранул з повільним вивільненням. В інші пори року частоту підживлення скоротіть до одного разу на два місяці.

Горщик і пересадка

Пересаджуйте його кожні два роки, використовуючи свіжий ґрунт. Тривале використання одного і того ж ґрунту може призвести до відкладення осаду солей, що спричинить опік листя. Щоб вимити накопичені солі, ретельно поливайте рослину до тих пір, поки дренажна вода не стане прозорою.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір і приносять користь, але можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність залучати шкідників, таких як тарганів.

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