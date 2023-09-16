Как правильно сушить волосы феном: пять полезных советов
UAportal подготовил материал, который поможет сделать правильную укладку волос феном в домашних условиях. Следуя этим советам, можно достичь результатов, соответствующих салонным, не выходя из дома.
Начните с сушки полотенцем
Перед началом сушки феном убедитесь, что волосы чистые и не содержат избыточной влаги. Аккуратно промокните волосы полотенцем, чтобы впитать лишнюю воду, но избегайте сильного растирания, поскольку это может привести к распушиванию.
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Нанесите термозащитное средство
Перед тем, как подвергать волосы воздействию высокой температуры, важно защитить их. Нанесите термозащитный спрей или сыворотку на влажные волосы, уделяя особое внимание средней части и кончикам. Это поможет минимизировать повреждения и сохранить волосы здоровыми.
Используйте качественные инструменты
Очень важно приобрести качественный фен с несколькими режимами нагрева и скорости. Кроме того, для достижения гладкого и блестящего вида можно использовать круглую щетку. Выбирайте размер щетки в соответствии с длиной волос и желаемого вида прически.
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Разделите волосы на проборы
Чтобы облегчить процесс сушки феном и сделать его более послушным, разделите волосы на секции. Начните с верхней части волос, а затем перейдите к нижней. Это обеспечит тщательное высыхание каждой прядки.
Начните с корней
Начните сушить волосы феном у корней, чтобы создать объем и приподнять волосы. Используйте круглую щетку, чтобы отвести волосы от кожи головы, и направьте насадку фена вниз. Двигайте щеткой и феном одновременно, продвигаясь вниз по волосам.
Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.
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