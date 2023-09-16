Как правильно сушить волосы феном: пять полезных советов

UAportal подготовил материал, который поможет сделать правильную укладку волос феном в домашних условиях. Следуя этим советам, можно достичь результатов, соответствующих салонным, не выходя из дома.

Начните с сушки полотенцем

Перед началом сушки феном убедитесь, что волосы чистые и не содержат избыточной влаги. Аккуратно промокните волосы полотенцем, чтобы впитать лишнюю воду, но избегайте сильного растирания, поскольку это может привести к распушиванию.

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Нанесите термозащитное средство

Перед тем, как подвергать волосы воздействию высокой температуры, важно защитить их. Нанесите термозащитный спрей или сыворотку на влажные волосы, уделяя особое внимание средней части и кончикам. Это поможет минимизировать повреждения и сохранить волосы здоровыми.

Используйте качественные инструменты

Очень важно приобрести качественный фен с несколькими режимами нагрева и скорости. Кроме того, для достижения гладкого и блестящего вида можно использовать круглую щетку. Выбирайте размер щетки в соответствии с длиной волос и желаемого вида прически.

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Разделите волосы на проборы

Чтобы облегчить процесс сушки феном и сделать его более послушным, разделите волосы на секции. Начните с верхней части волос, а затем перейдите к нижней. Это обеспечит тщательное высыхание каждой прядки.

Начните с корней

Начните сушить волосы феном у корней, чтобы создать объем и приподнять волосы. Используйте круглую щетку, чтобы отвести волосы от кожи головы, и направьте насадку фена вниз. Двигайте щеткой и феном одновременно, продвигаясь вниз по волосам.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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