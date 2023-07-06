Как правильно ухаживать за окрашенными волосами: сохраните цвет максимально долго

UAportal подготовил список советов по уходу за окрашенными волосами, призванных помочь людям сохранить яркие и здоровые локоны. Окрашенные волосы требуют особого внимания, чтобы обеспечить их долговечность и жизненную силу.

Используйте безопасные для цвета шампунь и кондиционер

Окрашенные волосы более подвержены потускнению, поэтому очень важно использовать шампунь и кондиционер, специально разработанные для окрашенных волос. Эти средства разработаны для бережного ухода, сохраняют яркость цвета и обеспечивают необходимое увлажнение.

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Ищите варианты без сульфатов, обогащенные такими ингредиентами, как аргановое масло или кератин, которые помогают питать и защищать структуру волоса. Включение этих продуктов в ваш уход за волосами поможет сохранить яркость цвета и предотвратить преждевременное выцветание.

Нанесите безопасный для цвета шампунь на влажные волосы, мягко вмассируйте его в кожу головы и по всей длине волос. Тщательно смойте и нанесите подходящий кондиционер.

Оставьте средство на несколько минут перед смыванием, чтобы питательные компоненты проникли в волосы. Этот простой шаг поможет сохранить яркость цвета окрашенных волос и придать им блеск.

Защищайте волосы от воздействия термостайлинговых инструментов

Тепловые приборы для укладки, такие как выпрямители, щипцы для завивки и фены, могут нанести вред окрашенным волосам. Высокая температура может лишить ваши локоны влаги и ускорить потускнение цвета.

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Чтобы защитить окрашенные волосы, необходимо минимизировать воздействие тепла и использовать термозащитные средства. Нанесите термозащитный спрей или сыворотку на волосы перед использованием любых инструментов для укладки, чтобы создать барьер, защищающий волосы от чрезмерного нагрева. Кроме того, по возможности выбирайте более низкие температуры и регулярно делайте перерывы в укладке, чтобы сохранить здоровье и цвет волос.

Перед использованием приборов для термоукладки равномерно распылите термозащитный спрей на влажные или сухие волосы. Расчешите волосы, чтобы равномерно распределить средство, уделяя особое внимание середине длины и кончикам.

Дайте спрею высохнуть, прежде чем приступать к созданию желаемой прически. Соблюдая эти меры предосторожности, вы сможете наслаждаться укладкой волос, не нарушая их цвет и целостность.

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Ограничьте пребывание на солнце и используйте средства защиты от ультрафиолетового излучения

Воздействие солнца может привести к обесцвечиванию и повреждению окрашенных волос, точно так же, как оно влияет на нашу кожу. Чтобы защитить окрашенные волосы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, при длительном пребывании на солнце надевайте шляпу или косынку.

Кроме того, вы можете использовать средства для волос со встроенной УФ-защитой, чтобы защитить волосы от повреждения солнечными лучами. Эти средства действуют как барьер против УФ-лучей, не позволяя им проникать в структуру волоса и вызывать потускнение цвета.

Нанесите небольшое количество средства для волос с УФ-защитой, например, спрея или крема, на руки и равномерно распределите его по волосам. Уделите особое внимание открытым участкам, таким как линия роста волос и пробор.

Если вы носите шапку или шарф, убедитесь, что они полностью закрывают ваши волосы для максимальной защиты. Включив защиту от ультрафиолета в свой уход за волосами, вы сможете наслаждаться отдыхом на природе, не беспокоясь о воздействии солнца на ваши окрашенные волосы.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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