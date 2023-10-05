Как правильно укладывать ребенка спать: полезные лайфхаки

Укладывание детей спать может быть сложной задачей для большинства мам. Кажется, именно тогда, когда наступает время крепкого ночного сна, дети вдруг начинают интересоваться просмотром мультфильмов, пить воду, ходить в туалет по несколько раз, искать бесконечные объятия и поцелуи.

Список причин их нежелания спать можно продолжать и продолжать, особенно это касается детей в возрасте полутора лет и старше.

Однако ваша цель, как мамы, состоит в том, чтобы наладить режим отхода ко сну и успешно уложить ребенка спать. Чтобы помочь вам в этом, мы подготовили ряд рекомендаций, по которым вы можете выбрать то, что наиболее подходит вам и вашему ребенку:

1. Отключите все электронные устройства, такие как телевизор, компьютер и планшет. Это гарантирует, что ваш ребенок не будет смотреть мультфильмы или играть на телефоне.

2. Поощряйте совместное чтение или рассмотрение рисунков в книге.

3. Привлекайте ребенка к спокойным занятиям, например, к сложению пазла или тихой игре, чтобы отвлечь его внимание от энергичных игр и беготни.

4. Включите тихую, успокаивающую фоновую музыку, сопровождающую игру или чтение. Также будет полезно, если другие члены семьи в это время будут заниматься спокойной деятельностью, например чтением.

5. После завершения гигиенических процедур перейдите к спальне, которая должна быть хорошо проветрена. Убедитесь, что кровать уже подготовлена ко сну, а также включите ночник или приглушенную успокаивающую музыку.

6. Перед сном расскажите ребенку короткую, тихую сказку. Если ребенку не нравится слушать сказки или он становится слишком активным во время рассказа, лучше не использовать их как средство для засыпания.

7. Если ваш ребенок успокаивается, когда вы поете, тихо спойте ему колыбельную.

8. Многих младенцев успокаивает, когда мама кладет руку на животик или спинку, создавая ощущение близости и безопасности. Однако, если ваш ребенок начинает играть с вашей рукой, это может быть не самым эффективным способом засыпания.

9. Избегайте любых отвлекающих факторов во время вложения ребенка, например, использования планшета, телефона или ноутбука. Помните, что вы всегда сможете заняться этими делами, когда ребенок уснет.

10. Поощряйте других членов семьи сохранять спокойствие и тишину, когда вы вкладываете ребенка спать.

11. Если вы не уверены, можно ли оставлять ребенка самого в спальне, чтобы он самостоятельно заснул, лучше оставаться с ним.

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12. Установите последовательную процедуру отхода ко сну, включая дневной сон, чтобы помочь ребенку выработать регулярный график сна. Старайтесь соблюдать этот режим даже в выходные и праздничные дни, чтобы установить стабильный спящий режим.

13. Наконец, обеспечите ребенку активный день с прогулками, подвижными играми и двигательной активностью. Уставший ребенок скорее уснет, чем тот, который провел пассивный день.

Напомним, мы уже рассказывали, что иногда бывает тяжело уснуть из-за переживаний и проблем в личной или профессиональной жизни, поэтому уже утром люди бывают уставшими и непродуктивными. Мы подготовили несколько практических советов, которые помогут справиться с этой проблемой.

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