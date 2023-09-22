Как предотвратить появление плесени на стенах: четыре лучших способа

Плесень может вызвать респираторные заболевания и аллергию. UAportal подготовил советы, как обеспечить здоровую среду для жизни и предотвратить образование плесени на стенах.

Храните помещение сухим

Чтобы предотвратить появление плесени на стенах, важно поддерживать помещение в сухости. Влага является основным фактором, способствующим росту плесени.

Убедитесь, что попадание воды на стены немедленно устраняется. Используйте осушитель воздуха или открывайте окна, чтобы улучшить вентиляцию и снизить уровень влажности.

Используйте стойкую к плесени краску

Эффективным способом предотвратить появление плесени на стенах может быть нанесение краски, устойчивой к плесени. Этот тип краски обладает антимикробными свойствами, препятствующими росту плесени и грибка.

Перед покраской убедитесь, что стены чистые и сухие. Нанесите грунтовку специально разработанную для защиты от плесени, а затем нанесите краску.

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Изолируйте стены

Надлежащая изоляция имеет важное значение для предотвращения образования плесени на стенах. Изоляция стен такими материалами как пенопласт или стекловолокно может помочь контролировать температуру в помещении и уменьшить образование конденсата, который является основной причиной появления плесени. Обратитесь к профессионалу, чтобы обеспечить правильный монтаж изоляции.

Регулярно ухаживайте за домом

Постоянная уборка и уход за помещением имеют важное значение для предотвращения появления плесени на стенах. Пыль и другой мусор могут скапливаться на стенах, создавая благоприятную среду для размножения плесени.

Регулярно протирайте стены влажной тряпкой или губкой. Обратите внимание на места повышения влажности, например, в ванной комнате и кухне.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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