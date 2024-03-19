Как приготовить нежное творожное печенье, которое будет таять во рту
Сырное печенье – это больше, чем просто сладости, возвращает к теплым воспоминаниям о беззаботных днях детства. Его приятный запах и вкус наполняют сердце счастьем и уютом.
Мы вместе с Телеграфом поделимся с вами уникальным рецептом сырного печенья. Оно отличается своей легкостью в приготовлении, интересной формой и отличным вкусом, который не оставит вас равнодушным.
Необходимые ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 яйцо
- 200 г сыра
- 250 г муки
- 1/2 ч. л. соды
- Ваниль по вкусу
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Способ приготовления:
- Взбейте мягкое сливочное масло с сахаром до получения легкой воздушной консистенции.
- Введите яйцо в смесь и повторно взбейте.
- Сыр включите в масляно-сахарную массу, тщательно перемешайте.
- Муку, просеянную вместе с содой и ванилью, постепенно вмешивайте в сырную смесь до формирования нежного теста.
- Оберните тесто в пищевую пленку и поместите в холодильник на полчаса.
- Разогрейте духовку до 180°C.
- Сформируйте из теста небольшие шарики, размером как грецкий орех, и разложите их на противень, покрытый пергаментом, слегка прижав их ладонью, чтобы получились "поцелуи".
- Жарьте в течение 15-20 минут до получения аппетитного золотистого оттенка.
Дополнительные советы:
- Чтобы придать тесту особый вкус, попробуйте добавить в него грецкие орехи, сушеные ягоды или кусочки цукатов.
- Для приготовления цветного печенья используйте пищевые красители, смешивая их с отдельными порциями теста.
- Сырное печенье идеально дополнит ваш утренний чай, ароматный кофе или свежее молоко.
Не бойтесь вносить свои эксперименты в рецепт печенья, добавляя любимые ингредиенты и создавая оригинальные формы.
Раньше мы рассказывали, как приготовить невероятно нежное слоистое творожное печенье со сливочным ароматом.
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