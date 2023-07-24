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Как просто очистить ванну от ржавых пятен: действенные способы, которые можно выполнить в домашних условиях

Владислав Москаленко

Как избавиться от пятен ржавчины на ванне

Коричневые ржавые пятна на ванной раздражают вас? Если вы никак не можете отмыть эти загрязнения, не беспокойтесь. UAportal подготовил четыре действенных метода, которые помогут справиться с этой проблемой.

Лимон и соль

Смешайте лимонный сок с солью до образования пасты. Нанесите смесь на пятна ржавчины и оставьте примерно на 30 минут. Затем осторожно потрите загрязненный участок щеткой или губкой. Естественная кислотность лимона в сочетании с абразивной солью помогает расщеплять ржавчину, оставляя вашу ванную чистой и безупречной. Этот метод не только экономный, но и экологичный, поскольку не содержит агрессивных химикатов.

Замачивание в уксусе

Наполните ванну теплой водой и добавьте два стакана белого уксуса. Оставьте ее замачиваться минимум на час или на ночь, а затем просто слейте воду и тщательно все промойте.

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Паста из пищевой соды

Сделайте пасту, смешав пищевую соду с водой и нанесите ее непосредственно на необходимые участки. Оставьте смесь примерно на 20 минут, а затем осторожно потрите пятна. Мягкие абразивные свойства пищевой соды помогают удалить ржавчину, не нанося при этом никакого вреда поверхности ванны.

Картофель и моющее средство для посуды

Разрежьте картофелину пополам и окуните срезанную сторону в моющее средство для посуды. Потрите этой половинкой ржавые пятна. Щавелевая кислота, содержащаяся в картофеле, и мыло для посуды помогут избавиться от загрязнений. Затем тщательно промойте ванну.

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