Засорение раковины – это одна из тех бытовых проблем, с которой в тот или иной момент сталкивался каждый. Это не только раздражает, но и может нанести серьезный ущерб, если долго не предпринимать никаких мер.

К счастью, выполнив всего несколько простых действий, вы сможете легко устранить засор в раковине самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов! UAportal подготовил советы, как самостоятельно прочистить засорившуюся раковину.

Совет 1

Кипяток – это один из самых простых способов, который можно попробовать, пытаясь прочистить упрямые засоры в сливных трубах. Нужно немного кипящей горячей воды залить прямо в засорившуюся сливную трубу, пока вся вода не пройдет через нее без каких-либо проблем.

Обычно для этого хватает примерно 5 минут! Этот метод лучше всего подходит для небольших засоров, таких как скопление волос или мыльного налета, которые могут быть причиной медленной скорости слива в раковинах или ваннах.

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Совет 2

Если кипяток не помогает, тогда пищевая сода и уксус. Просто смешайте равные части пищевой соды и уксуса вместе и залейте их в засорившуюся сливную трубу. Подождите 10-15 минут, после чего снова промойте горячей водой.

При необходимости повторите процедуру, пока засор не будет устранен! Этот метод хорошо подходит для более упрямых засоров, таких как жировые отложения, которые могут потребовать более одной попытки, прежде чем будут успешно удалены из сливных труб.

Совет 3

Установите вантуз над засорившейся сливной трубой так, чтобы между обеими поверхностями создалось достаточное всасывание. Начните энергично погружать вантуз, сохраняя постоянное давление на протяжении всего движения (это поможет создать максимальное всасывание).

Продолжайте делать это до тех пор, пока весь мусор не будет полностью выбит из трубы. После этого промойте горячей водой! Метод вантуза отлично подходит для крупных предметов, застрявших в трубах, таких как пищевые отходы и т.д.

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