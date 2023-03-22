Засмічення раковини – це одна з тих побутових проблем, з якою в той чи інший момент стикався кожен. Це не тільки дратує, а й може завдати серйозної шкоди, якщо довго не вживати жодних заходів.

На щастя, виконавши лише кілька простих дій, ви зможете легко усунути засмічення в раковині самостійно, не вдаючись до допомоги професіоналів! UAportal підготував поради, як самостійно прочистити засмічену раковину.

Порада 1

Окріп – це один із найпростіших способів, який можна спробувати, намагаючись прочистити вперті засмічення у зливальних трубах. Потрібно трохи киплячої гарячої води залити прямо в зливну трубу, що засмітилася, поки вся вода не пройде через неї без будь-яких проблем.

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Зазвичай для цього вистачає приблизно 5 хвилин! Цей метод найкраще підходить для невеликих засмічень, таких як скупчення волосся або мильного нальоту, які можуть спричинити повільну швидкість зливу в раковинах або ваннах.

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Порада 2

Якщо окріп не допомагає, тоді харчова сода та оцет. Просто змішайте рівні частини харчової соди і оцту разом і залийте їх у засмічену зливну трубу. Зачекайте 10-15 хвилин, після чого знову промийте гарячою водою.

За необхідності повторіть процедуру, поки засмічення не буде усунено! Цей метод добре підходить для більш упертих засмічень, таких як жирові відкладення, які можуть вимагати більше однієї спроби, перш ніж будуть успішно видалені зі зливальних труб.

Порада 3

Встановіть вантуз над зливною трубою, що засмітилася, так, щоб між обома поверхнями створилося достатнє всмоктування. Почніть енергійно занурювати вантуз, зберігаючи постійний тиск протягом усього руху (це допоможе створити максимальне всмоктування).

Продовжуйте робити це до тих пір, поки все сміття не буде повністю вибите з труби. Після цього промийте гарячою водою! Метод вантуза відмінно підходить для великих предметів, що застрягли у трубах, таких як харчові відходи та ін.

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