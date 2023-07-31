Как сделать ресницы красивее и длиннее в домашних условиях: полезные советы, которые должна знать каждая девушка

Густые и красивые ресницы делают взгляд более выразительным. Однако салонные процедуры могут быть не по карману, а пользование тушью, вероятно, влечет за собой ломкость и выпадение.

UAportal подготовил семь практических и эффективных советов, которые помогут вам добиться пышных ресниц без лишних затрат.

Заботьтесь о своем рационе

Добавьте в свой рацион продукты, богатые витаминами и минералами, такими как биотин, витамин Е и железо. Также яйца, орехи, семена и листовая зелень способствуют здоровому развитию фолликул. Кроме этого, не забывайте об увлажнении ресниц и волос.

Осторожно снимайте макияж

Снимая макияж с глаз, старайтесь не натягивать и не дергать ресницы. Используйте ватный диск и мягкое средство, не содержащее смазочных масел. Наберитесь терпения и дайте макияжу раствориться, прежде чем тереть глаза.

Выберите подходящую тушь для ресниц

Выбирайте тушь, которая не только укрепляет ресницы, но увлажняет их. Ищите средства с натуральными маслами. В частности, касторовое или аргановое масло, способствующее здоровью ресниц, придавая им длину.

Используйте сыворотки и масла для ресниц

Купите качественную сыворотку для ресниц или натуральное масло. Например, касторовую, кокосовую или миндальную. Нанесите небольшое количество ресниц перед сном с помощью чистой палочки для туши или ватного диска. Следовательно вы укрепите волоски и будете стимулировать их рост.

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Укладывайте и подкрашивайте ресницы

Для мгновенного усиления эффекта можно произвести подкручивание ресниц и их подкраску. С помощью подъема естественный изгиб становится красивее, ресницы кажутся длиннее, а тонировка придает глубины и насыщенности. Эта процедура не требует особого ухода, но в то же время эффект может занять несколько недель.

Не используйте каждый день накладные ресницы

Накладные ресницы могут мгновенно украсить ваш образ, но если вы часто делаете эту процедуру, то натуральные волоски могут стать слабее. Поэтому накладные ресницы выбирайте для особых случаев.

Не трите глаз

Не трите и не дёргайте веки, ведь это может повредить нежные ресничные фолликулы. Если глаза чешутся, приложите к ним холодный компресс.

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