Як зробити вії красивішими та довшими в домашніх умовах: корисні поради, які повинна знати кожна дівчина

Густі та красиві вії роблять погляд виразнішим. Проте салонні процедури можуть бути не по кишені, а користування тушшю, ймовірно, спричиняє ламкість та випадіння.

UAportal підготував сім практичних й ефективних порад, які допоможуть вам досягти пишних вій без зайвих витрат.

Дбайте про свій раціон

Додайте до свого раціону продукти, що багаті на вітаміни й мінерали, такі як біотин, вітамін Е та залізо. Також яйця, горіхи, насіння та листова зелень сприяють здоровому розвитку фолікул. Окрім цього, не забувайте про зволоження вій та волосся.

Обережно знімайте макіяж

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Знімаючи макіяж з очей, намагайтеся не натягувати й не смикати вії. Використовуйте ватний диск та м'який засіб, що не містить мастил. Наберіться терпіння й дайте макіяжу розчинитись, перш ніж терти очі.

Виберіть відповідну туш для вій

Вибирайте туш, яка не тільки зміцнює вії, а й зволожує їх. Шукайте засоби з натуральними маслами. Зокрема, рицинова або арганова олія, що сприяє здоров'ю вій, надаючи їм довжину.

Використовуйте сироватки та олії для вій

Придбайте якісну сироватку для вій або натуральну олійку. Наприклад, рицинову, кокосову або мигдальну. Нанесіть перед сном невелику кількість на вії за допомогою чистої палички для туші або ватного диска. Відтак ви зміцните волоски й стимулюватимете їх зростання.

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Укладайте та підфарбовуйте вії

Для миттєвого посилення ефекту можна зробити підкручування вій та їх підфарбовування. За допомогою підйому, природний вигин стає красивішим, вії здаються довшими, а тонування надає глибини та насиченості. Ця процедура не потребує особливого догляду, але водночас ефект може тривати кілька тижнів.

Не використовуйте щодня накладних вій

Накладні вії можуть миттєво прикрасити ваш образ, але, якщо ви часто робите цю процедуру, то натуральні волоски можуть стати слабшими. Тому накладні вії обирайте для особливих випадків.

Не тріть очей

Не тріть і не смикайте повіки, адже це може пошкодити ніжні війкові фолікули. Якщо очі сверблять, прикладіть до них холодний компрес.

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