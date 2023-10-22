Как снять кольцо с опухшего пальца: три рекомендации

Кольцо, застрявшее на отечном пальце, может вызвать неприятные ощущения и дискомфорт. UAportal подготовил эффективные методы, которые помогут решить эту распространенную проблему безопасно.

Используйте мыло и воду

Чтобы снять кольцо с набухшего пальца, попробуйте воспользоваться мылом и водой. Сначала протрите руку теплой водой, чтобы снизить отек. Нанесите жидкое мыло или лосьон для рук и на палец, и на кольцо, чтобы создать смазку для более легкого снятия кольца.

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Попробуйте метод зубной нити

Плотно обмотайте кусок зубной нити вокруг пальца, начиная от основания и двигаясь к кольцу. Убедитесь, что нить накладывается внахлест для большей толщины. Медленно разматывайте зубную нить со стороны кольца, чтобы она легко снималась благодаря уменьшению отека.

Используйте холодную воду

Если кольцо застряло из-за отека, может помочь холодная вода. Опустите руку в холодную воду, чтобы уменьшить отек, или приложите холодный компресс к пальцу на несколько минут. После того, как отек уменьшится, осторожно покрутите и поверните кольцо, чтобы снять его с пальца.

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