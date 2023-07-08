Как сохранить хлеб свежим максимально долго

UAportal подготовил полезные советы о том, как сохранить хлеб свежим. Узнайте, как продлить срок хранения любимого мучного изделия.

Совет 1

Храните хлеб в герметичном контейнере

Это поможет предотвратить утечку влаги, а также защитит хлеб от внешних загрязнений, которые могут привести к его быстрой порче. Кроме того, хранение хлеба в сухом прохладном месте также поможет продлить срок его хранения.

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Совет 2

Заморозьте хлеб

Для этого просто оберните хлеб плотно полиэтиленовой пленкой или алюминиевой фольгой и положите ее в пакет для заморозки или герметичный контейнер. Когда они будут готовы к использованию, просто разморозьте нужное количество при комнатной температуре или положите в духовку на несколько минут, чтобы он стал теплым и мягким!

Совет 3

Используйте пакеты с силикагелем

Эти маленькие пакетики содержат крошечные шарики, которые поглощают влагу, что помогает предотвратить рост плесени и сохранить хлеб мягким и приятным даже после хранения в течение нескольких недель! Просто положите по одному пакетику в каждую упаковку предварительно нарезанных ломтиков хлеба и плотно запечатайте их – так они останутся максимально свежими.

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