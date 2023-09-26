Как сохранить идеальный вид постельного белья: четыре практических совета

UAportal подготовил эту статью, чтобы предоставить полезные советы о том, как сохранить постельное белье свежим и безупречным.

Стирка

Во-первых, всегда читайте инструкции по уходу на этикетке постельного белья. Различные материалы требуют разных методов очистки, поэтому важно знать, как правильно их стирать и сушить. При стирке постельного белья используйте щадящий режим и мягкое моющее средство. Это поможет предотвратить любые повреждения или выцветание.

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Сушка

Важно не перегружать стиральную машину, чтобы белье было достаточно места для движения и тщательной очистки. Когда сушите постельное белье, выбирайте низкий уровень нагрева в сушке или сушите на воздухе, чтобы предотвратить усадку или морщинистость.

Хранение

После стирки и сушки аккуратно сложите белье и храните в сухом прохладном месте. Не кладите на нее тяжелые предметы, чтобы предотвратить образование складок. Кроме того, подумайте об использовании мешка или контейнера для хранения, чтобы защитить его от пыли и грязи. Правильно сохраняя постельное белье, можно обеспечить его отличное состояние и готовность к использованию, когда оно понадобится.

Регулярное изменение

Вместо того чтобы постоянно использовать один и тот же комплект постельного белья, приобретите несколько и меняйте их еженедельно или дважды. Это может помочь равномерно распределить износ, предотвращая быстрый износ одного комплекта.

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