Как создать объемную прическу: полезные лайфхаки для непревзойденного вида

Создание объемных волос является желаемой целью для многих женщин, стремящихся улучшить внешний вид и стиль прически. К счастью, существуют различные техники и советы, которые можно применить, чтобы придать волосам объем и густоту.

Независимо от того, тонкие и редкие волосы или просто хочется создать более объемный вид, эти советы помогут вам достичь желаемого эффекта. UAportal подготовил пять эффективных лайфхаков для создания более объемной прически.

Выбираем правильную стрижку

Первым шагом в добавлении объема волос является выбор правильной стрижки. Выбирая многослойность, вы создаете эффект фактурности, иллюзию более объемных волос. Рекомендуется проконсультироваться с профессиональным парикмахером, который порекомендует лучшую технику укладки для разных типов волос и форм лица.

Использование средств для объема

Важна покупка высококачественных средств, специально разработанных для добавления волосам объема и густоты. Ищите шампуни, кондиционеры и стайлинговые продукты, содержащие такие ингредиенты, как коллаген, кератин или биотин, поскольку они помогают сделать пряди более объемными. Нанесение мусса или спрея на корне перед сушкой феном создаст подъем и объем.

Укладка волос феном

Один из простых, но эффективных способов придать волосам объем – сушка феном. После мытья головы наклоните ее вниз и используйте круглую щетку, чтобы поднять корни во время сушки. Этот метод помогает создать мгновенный объем прическе. Когда волосы высохнут, поднимите голову и уложите волосы по желанию.

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Начес волос

Начес – классическая техника для добавления объема волос. Возьмите небольшие участки волос у макушки и аккуратно начешите их расческой с мелкими зубцами. Это создает объем и высоту прически. Важно быть осторожным во время начеса и избегать чрезмерного дергания, так как это может привести к повреждению волос.

Использование бигуди на липучках

Бигуди на липучках – это фантастический инструмент для добавления объема волос, особенно для тех, кто предпочитает более естественный вид прически. Высушив волосы феном, разделите их на небольшие пряди и накрутите каждую из них на бигуди. Оставьте их примерно на 15-20 минут, чтобы дать волосам остыть и закрепиться. После того как вы снимете бигуди, прическа станет объемной.

Напомним, большинство из нас, когда моет голову, массирует кожу и корни волос вместе с шампунем. Выяснилось, что это грубая ошибка. Известный парикмахер из Лондона Джейсон Кольер объяснил, как правильно мыть голову.

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