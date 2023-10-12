Как убрать дом без химии: лучшие народные средства

Люди часто сталкиваются с аллергиями на бытовые товары, или просто не доверяют составляющим коммерческих средств для уборки. UAportal рассказал, как убрать свой дом без ущерба для организма, который могут вызвать коммерческие средства.

Используйте раствор уксуса

Чтобы убрать дом без использования коммерческих средств, попробуйте натуральную альтернативу, например уксус. Смешайте равнопропорционально воду с уксусом в бутылке с распылителем, подойдет пустая упаковка от моющего средства. Этот раствор поможет эффективно вымыть как окна, так и столешницы.

Присмотритесь к пищевой соде

Еще одно натуральное средство для уборки – пищевая сода. Она отлично справляется с устойчивыми пятнами и устраняет неприятные запахи. Чтобы освежить ковры, обивку и матрасы, посыпьте их содой и оставьте на время, прежде чем пропылесосить.

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Используйте лимонный сок

Лимонный сок обладает антибактериальными свойствами и может эффективно справиться со стойкими пятнами на различных поверхностях. Смешайте лимонный сок с водой для мытья кухни: разделочные доски, плиты.

Возьмите медицинский спирт

Медицинский спирт может вызвать сухость рук, а также быть токсичным, поэтому будьте внимательны при его использовании. Однако для протирания стекла и зеркал он подходит идеально. Смешайте медицинский спирт с водой, налейте в пульверизатор. Распылите этот раствор равномерно по стеклу или зеркалу, протирая мягкой тряпкой.

Салфетки из микрофибры против пыли

Эти салфетки очень эффективно впитывают грязь, пыль и бактерии, не требуя использования химических средств. Сухие салфетки из микрофибры можно использовать для поверхностной уборки, например, вытирания пыли, а увлажненные – для генеральной уборки.

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