Як прибрати будинок без хімії: найкращі народні засоби

Люди часто стикаються з алергіями на побутові товари, або ж просто не довіряють складовим комерційних засобів для прибирання. UAportal розповів, як прибрати свою оселю без шкоди для організму, яку можуть спричинити комерційні засоби.

Використовуйте розчин оцту

Щоб прибрати оселю без використання комерційних засобів, спробуйте натуральну альтернативу, наприклад, оцет. Змішайте рівнопропорційно воду з оцтом в пляшці з розпилювачем, підійде порожня упаковка від засобу для миття вікон. Цей розчин допоможе ефективно вимити як вікна, так і стільниці.

Придивіться до харчової соди

Ще один натуральний засіб для прибирання – харчова сода. Вона чудово справляється зі стійкими плямами та усуває неприємні запахи. Щоб освіжити килими, оббивку та матраци, посипте їх содою і залиште на певний час, перш ніж пропилососити.

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Використайте лимонний сік

Лимонний сік має антибактеріальні властивості і може ефективно впоратись зі стійкими плямами на різноманітних поверхнях. Змішайте лимонний сік з водою для миття кухні: обробних дошки, плити.

Візьміть медичний спирт

Медичний спирт може викликати сухість рук, а також бути токсичним, тому будьте пильними при його використанні. Проте для протирання скла та дзеркал він підійде ідеально. Змішайте медичний спирт з водою, налийте у пульверизатор. Розпиліть цей розчин рівномірно по склу або дзеркалу, протираючи м'якою ганчіркою.

Серветки з мікрофібри проти пилу

Ці серветки дуже ефективно вбирають бруд, пил і бактерії, не потребуючи використання хімічних засобів. Сухі серветки з мікрофібри можна використовувати для поверхневого прибирання, наприклад, витирання пилу, а зволожені – для генерального прибирання.

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