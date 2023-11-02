Как убрать складки из постельного белья без утюга: полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут постельному белью выглядеть свежим и без складок в кратчайшие сроки. Узнайте, как убрать складки из постельного белья без использования утюга.

Обработка паром

Убрать складки из постельного белья без утюга можно с помощью отделки паром. Наполните чистый пульверизатор водой и распылите ее на складки постельного белья. Затем осторожно разгладьте ткань руками. Пара из воды разгладит складки.

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Положите на ночь в расправленном виде

Просто разложите смятое постельное белье на ровной поверхности, например, на кровати или столе, и разгладьте все большие складки руками. Затем оставьте постель на ночь, в результате чего вы получите хорошо выглаженное постельное белье.

Трюк с сушилкой для белья

Положите смятое постельное белье в сушильную машину вместе с влажным полотенцем. Затем установите сушилку на средний уровень отжима и оставьте ее работать примерно на 20 минут. Тепло и влага в сушилке разгладят складки, и вы получите идеально выглаженное постельное белье.

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