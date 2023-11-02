Як прибрати складки з постільної білизни без праски: корисні лайфхаки

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть постільній білизні виглядати свіжою та без складок у найкоротші терміни. Дізнайтеся, як прибрати складки з постільної білизни без використання праски.

Відео дня

Обробка парою

Прибрати складки з постільної білизни без праски можна за допомогою обробки парою. Наповніть чистий пульверизатор водою і розпиліть її на складки на постільній білизні. Потім обережно розгладьте тканину руками. Пара з води розгладить складки.

Читайте також: Як випрасувати постільну білизну без праски: дієвий метод

Покладіть на ніч у розправленому вигляді

Просто розкладіть зім'яту постільну білизну на рівній поверхні, наприклад, на ліжку або столі, і розгладьте всі великі складки руками. Потім залиште постіль на ніч, у результаті чого ви отримаєте гарно випрасувану постільну білизну.

Трюк з сушаркою для білизни

Покладіть зім'яту постільну білизну в сушильну машину разом з вологим рушником. Потім встановіть сушарку на середній рівень віджиму і залиште її працювати приблизно на 20 хвилин. Тепло і волога в сушарці розгладять складки, і ви отримайте ідеально випрасувану постільну білизну.

Нагадаємо, ми вже писали, як прати різні види тканин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!