Как удалить вмятину на линолеуме: Эффективные способы

UAportal подготовил эту статью о лучших подходах для удаления вмятин на линолеуме. Мы рассмотрим, как можно успешно восстановить пол, начиная от методов, которые можно сделать своими руками и заканчивая обращением к профессионалам.

Источник тепла

Тепло может помочь удалить вмятины. Для начала нужно положить на вмятину чистую ткань. Затем осторожно прогладить ее круговыми движениями. Тепло размягчит материал, что позволит ему восстановить свою первоначальную форму, не нанося никаких повреждений.

Горячая вода

Для удаления вмятин на линолеуме может быть эффективна горячая вода. Нужно вскипятить кастрюлю с водой и дать ей немного остыть. Смочите горячей водой чистую тряпку или губку и положите ее непосредственно на вмятину.

Оставить на несколько минут, чтобы материал линолеума расширился. Затем снять тряпку и мягко помассировать участок пальцами, чтобы помочь линолеуму восстановить свою первоначальную форму.

Фен

Использование фена может помочь устранить вмятины на линолеуме. Необходимо установить фен на средний уровень нагревания и держать его на расстоянии нескольких сантиметров от вмятины. Двигать феном вперед-назад по вмятому участку. Это позволит выдавить вмятину легким нажатием мягкой тканью или пальцами.

Добавление веса

Для более глубоких вмятин на линолеуме может быть эффективным применение давления. Сначала нужно положить на вмятину влажную тряпку, а затем сверху тяжелый предмет, например стопку книг или доску с весом.

Читайте также: Зачем в воду добавлять соль при мытье полов: полезный лайфхак

Оставить вес на несколько часов или ночью. Постоянное давление заставит линолеум медленно восстанавливать свою исходную форму. Следует повторять процесс, если нужно, пока вмятина не станет незаметной.

Обращение к профессионалу

В случаях, когда вмятины на линолеуме большие или трудно удалить, нужно обратиться за помощью к профессионалу. У специалистов есть опыт, специализированные инструменты и методы, чтобы оценить и эффективно устранить повреждения.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !