Как создать красивый образ за пять минут: Топ-6 простых причесок

Среди множества вариантов некоторые прически доказали, что вечны и без особого труда украсят любой образ. Независимо от того, нужна ли прическа для повседневного выхода или официального мероприятия, наши варианты станут ключом к созданию универсального и волшебного вида.

UAportal подготовил шесть культовых причесок, выдержавших испытание временем. С помощью простых инструкций и творческого подхода можно узнать, как без особого труда создать эти образы.

Небрежный пучок

Небрежный пучок – это классическая прическа, которая никогда не выходит из моды. Она излучает легкость и шик, что делает ее пригодной как для повседневных, так и для официальных мер. Чтобы создать ее, соберите волосы в высокий хвост и закрутите их вокруг себя. Закрепите шпильками и оставьте несколько прядей свободно спадать, чтобы создать ощущение легкости и непринужденности. Небрежный пучок – идеальная прическа, когда вы опаздываете или хотите добавить элегантности своему наряду.

"Конский хвост"

"Конский хвост" – это универсальная прическа, которую можно укладывать по разному, в зависимости от случая. Чтобы создать этот образ, зачешите волосы назад и соберите их в высокий или низкий хвост. Закрепите его с помощью резинки и слегка сбрызните лаком, если волосы разрыхлятся. Прическа идеально подходит для рабочего дня в офисе, вечерней встречи с друзьями или даже для официального мероприятия. Это простой, изысканный стиль, который никогда не выйдет из моды.

"Мальвинка"

Прическа "мальвинка" – это модный и простой способ добавить немного шарма к вашему образу. Начните с небольшой пряди волосы на макушке и закрепите их с помощью заколки или резинки. Остальные волосы оставьте распущенными, чтобы создать мягкий и романтичный образ. Вы также можете добавить локоны для дополнительного объема.

Заплетенная коса

Плетеная коса – это красивая и богемная прическа, которую удивительно легко сделать. Начните с того, чтобы разделить волосы посередине и заплести по две косы с каждой стороны. Затем перекрестите косы на макушке и закрепите их шпильками. Эта прическа создает иллюзию короны и добавляет нотку элегантности к любому наряду. Прическа идеально подходит для свадьбы, вечеринки или любого особого случая, когда вы хотите почувствовать себя королевским лицом.

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Верхний пучок

Верхний пучок – это модная и легкая прическа, подходящая как для повседневных, так и для торжественных событий. Чтобы создать этот образ, соберите волосы в высокий хвост и закрутите их вокруг. Закрепите шпильками и оставьте несколько прядей свободными, чтобы создать расслабленную ауру.

Боковая коса

Боковая коса – это универсальная и женственная прическа, придающая нотку романтики к любому образу. Начните с того, чтобы зачесать волосы на одну сторону и разделить их на три части. Перекрещивайте секции друг над другом, пока не дойдете до конца. Закрепите резинкой для волос и аккуратно потяните за пряди, чтобы создать более полную и объемную косу.

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