Як створити красивий образ за п'ять хвилин: Топ-6 простих зачісок

Серед безлічі варіантів деякі зачіски довели, що є вічними та без особливих зусиль прикрасять будь-який образ. Незалежно від того, чи потрібна зачіска для повсякденного виходу, чи для офіційного заходу, наші варіанти стануть ключем до створення універсального та чарівного вигляду.

UAportal підготував шість культових зачісок, які витримали випробування часом. За допомогою простих інструкцій і творчого підходу можна дізнатися, як без особливих зусиль створити ці образи.

Недбалий пучок

Недбалий пучок – це класична зачіска, яка ніколи не виходить з моди. Вона випромінює легкість і шик, що робить її придатною як для повсякденних, так і для офіційних заходів. Щоб створити її, зберіть волосся у високий хвіст і закрутіть його навколо себе. Закріпіть шпильками і залиште кілька пасом вільно спадати, щоб створити відчуття легкості та невимушеності. Недбалий пучок – ідеальна зачіска, коли ви спізнюєтеся або хочете додати елегантності своєму вбранню.

Відео дня

"Кінський хвіст"

"Кінський хвіст" – це універсальна зачіска, яку можна укладати по різному, залежно від нагоди. Щоб створити цей образ, зачешіть волосся назад і зберіть його у високий або низький хвіст. Закріпіть його за допомогою резинки і злегка збризніть лаком, якщо волосся розпушиться. Зачіска ідеально підходить для робочого дня в офісі, вечірньої зустрічі з друзями або навіть для офіційного заходу. Це простий, вишуканий стиль, який ніколи не вийде з моди.

"Мальвінка"

Зачіска "мальвінка" – це модний і простий спосіб додати трохи шарму до вашого образу. Почніть з невеликого пасма волосся на маківці і закріпіть його за допомогою заколки або резинки. Решту волосся залиште розпущеним, щоб створити м'який і романтичний образ. Ви також можете додати локони для додаткового об'єму.

Заплетена коса

Плетена коса – це красива і богемна зачіска, яку напрочуд легко зробити. Почніть з того, щоб розділити волосся посередині і заплести по дві коси з кожного боку. Потім перехрестіть коси на маківці і закріпіть їх шпильками. Ця зачіска створює ілюзію корони і додає нотку елегантності до будь-якого вбрання. Зачіска ідеально підходить для весілля, вечірки або будь-якого особливого випадку, коли ви хочете відчути себе королівською особою.

Читайте також: Ці кольори додадуть років: як краще не фарбувати волосся

Верхній пучок

Верхній пучок – це модна і легка зачіска, яка підходить як для повсякденних, так і для урочистих подій. Щоб створити цей образ, зберіть волосся у високий хвіст і закрутіть його навколо. Закріпіть шпильками і залиште кілька пасом вільними, щоб створити розслаблену ауру.

Бокова коса

Бокова коса – це універсальна і жіночна зачіска, яка додає нотку романтики до будь-якого образу. Почніть з того, щоб зачесати волосся на один бік і розділити його на три частини. Перехрещуйте секції одна над одною, поки не дійдете до кінця. Закріпіть резинкою для волосся і акуратно потягніть за пасма, щоб створити повнішу та об'ємну косу.

Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!