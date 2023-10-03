Как уменьшить количество пыли в квартире: проверенные способы

Накопление пыли может быть распространенной проблемой, которая негативно влияет на чистоту и общий комфорт жилого пространства. UAportal подготовил эту информацию, чтобы предоставить ценные советы по уменьшению пыли в квартире.

Регулярно вытирайте пыль и пылесосьте

Вытирайте пыль с поверхностей и пылесосьте пол по крайней мере раз в неделю. Используйте салфетку из микрофибры или влажную тряпку, чтобы захватить частицы пыли, а не разбрасывать их вокруг. Во время уборки используйте пылесос с НЕРА-фильтром, позволяющим эффективно собирать даже самые мелкие частицы пыли.

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Держите окна закрытыми

Это предотвращает попадание пыли в жилое пространство и ее оседание на поверхностях. Если необходимо проветривать помещение, подумайте об использовании очистителя воздуха с HEPA-фильтром, который улавливает частицы пыли.

Используйте коврики и подставки для обуви

Кроме того, используйте подставку для обуви у входа, чтобы поощрять жителей снимать обувь перед тем, как войти. Это значительно уменьшит количество пыли, попадающей в ваше жилое пространство.

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Регулярно стирайте постельное белье

Стирать нужно минимум раз в неделю в горячей воде, чтобы эффективно уничтожить пылевых клещей и аллергены. Подумайте об использовании гипоаллергенных постельных материалов, чтобы дополнительно уменьшить количество пыли в вашей спальне.

Поддерживайте необходимый уровень влажности

В сухое время года используйте увлажнитель воздуха, чтобы повысить уровень влажности в помещении. Старайтесь поддерживать уровень влажности от 40% до 50%, дабы предотвратить чрезмерное накопление пыли.

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