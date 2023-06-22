Как восстановить пароль Wi-Fi на роутере, компьютерах и смартфонах: простые и действенные способы

Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вам нужно было подключить новое устройство к сети Wi-Fi, но вы не могли вспомнить пароль? Существует несколько простых способов узнать пароль Wi-Fi как на компьютере, так и на смартфоне. UAportal приготовил пять различных методов, которые помогут восстановить доступ к сети.

Проверьте этикетку на маршрутизаторе

Первый способ является самым простым, особенно если вы не меняли пароль Wi-Fi. Просто переверните маршрутизатор вверх ногами и найдите наклейку. На этикетке вы найдете SSID, который является именем пользователя сети, а также пароль. Эта информация обычно предоставляется по умолчанию, так что это может быть именно то решение, которое вам нужно.

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Обратитесь к руководству или упаковке маршрутизатора

Если вы настроили пароль Wi-Fi и не можете найти его на этикетке маршрутизатора, не волнуйтесь. Другой вариант заключается в том, чтобы обратиться к руководству по эксплуатации маршрутизатора или к упаковочной коробке, в которой он поставляется.

На этих ресурсах часто содержится информация об имени пользователя и пароле, необходимых для подключения к сети. Стоит посмотреть, прежде чем переходить к другим методам.

Получение пароля на компьютере (Windows)

Для тех, кто использует компьютер с операционной системой Windows, существует простой способ получения пароля Wi-Fi. Выполните следующие действия:

1. Нажмите на значок Wi-Fi, расположенный в правом нижнем углу экрана.

2. Выберите "Настройки сети" и перейдите к "Wi-Fi", а затем "Изменить настройки адаптера".

3. Появится панель указаний. Нажмите на "Просмотр состояния подключения", а затем "Свойства беспроводной сети".

4. На вкладке "Безопасность" вы найдете скрытую строку с надписью "Ключ защищенной сети". Здесь скрыт ваш пароль.

5. Нажмите на "Показать символы" под "Ключ безопасности сети", чтобы открыть пароль. При желании вы можете изменить его там же.

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Получение пароля на компьютере (MacOS)

Пользователи MacOS также могут легко восстановить пароль Wi-Fi. Просто выполните следующие действия:

1. Нажмите на значок Finder, напоминающий улыбающееся лицо.

2. В меню выберите "Перейти", а затем из предложенных вариантов выберите "Утилиты".

3. Дважды щелкните на значке "Связка ключей", который выглядит как ключ.

4. Найдите в списке имя вашей сети и нажмите на него.

5. В нижней части окна нажмите на "Показать пароль", чтобы открыть пароль Wi-Fi.

Если навигация по настройкам кажется громоздкой, существует альтернативный метод с использованием специализированной программы.

Используйте программу для восстановления пароля Wi-Fi

Пользователи Windows могут выбрать программу WirelessKeyView от NirSoft. Эта программа позволяет найти пароли для ранее подключенных сетей Wi-Fi. Просто скачайте и распакуйте программу, а затем запустите исполняемый файл. Она отобразит список точек доступа Wi-Fi вместе с соответствующими паролями.

Получение пароля на телефоне Android

У пользователей Android есть два варианта получения пароля Wi-Fi:

1. Перейдите в папку данных на телефоне, затем в "misc" и, наконец, в "Wi-Fi". Вы найдете текстовый файл под названием wpa_supplicant.conf. Этот файл содержит список паролей, используемых для подключения к различным маршрутизаторам.

2. Кроме того, вы можете загрузить бесплатное приложение WiFi Key Recovery из Play Market. Это приложение требует доступа суперпользователя и отобразит список точек доступа Wi-Fi с паролями, к которым ранее подключался ваш телефон.

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Восстановление пароля на iPhone

Для пользователей iPhone с версией iOS 16 или более поздней, восстановление пароля Wi-Fi - довольно простой процесс. Вот как это можно сделать:

1. Перейдите в "Настройки" iPhone и выберите Wi-Fi.

2. Нажмите на название сети, к которой вы подключены в данный момент.

3. В свойствах сети вы найдете опцию "Пароль". Просто нажмите на нее, чтобы просмотреть или скопировать пароль Wi-Fi.

Для более ранних версий iOS (15 и более ранних) процесс немного отличается. Вы можете определить пароль Wi-Fi, используя код маршрутизатора. Вот что вам нужно сделать:

1. Зайдите в Центр управления на iPhone, проведя пальцем вниз из правого верхнего угла экрана (или вверх на старых моделях).

2. Нажмите на значок Wi-Fi, чтобы открыть настройки Wi-Fi.

3. Рядом с подключенной сетью вы увидите значок "i" (информация). Нажмите на него.

4. Появится новое окно с подробной информацией о вашей сети. Найдите поле "Маршрутизатор" и скопируйте указанный там URL с номерами.

5. Вставьте этот адрес в браузер и перейдите по ссылке. Вы должны увидеть окно с логином и паролем.

6. Введите "admin" в оба поля, и вы получите доступ к настройкам маршрутизатора.

7. Найдите вкладку "Wi-Fi соединение" (или аналогичное название) и откройте информацию о сети. Там вы найдете имя и пароль сети Wi-Fi.

Кроме того, вы можете использовать такие приложения, как Qrafter из App Store, если вы ранее сохранили имя пользователя и пароль сети. Эти приложения позволяют делиться информацией о сети Wi-Fi с другими устройствами с помощью QR-кода.

Важно отметить, что если все остальное не удается, и вы не можете получить пароль Wi-Fi, можно сбросить настройки маршрутизатора до заводских. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку Reset на задней панели маршрутизатора не менее 10 секунд. Однако сбрасывать настройки маршрутизатора следует в крайнем случае, так как при этом стираются все пользовательские настройки, и вам придется заново настраивать сеть.

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